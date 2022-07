POL-MG: Radfahrer stoßen zusammen - Frau leicht verletzt, Mann flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei hat am Sonntag, 17. Juli, einen 37-Jährigen nach einem Einbruch in eine Gaststätte festgenommen. Ermittler führten den Verdächtigen heute einem Haftrichter vor, der Untersuchungshaft anordnete. Um 15.30 Uhr brach der 37-Jährige in eine Gaststätte an der Speicker Straße im Stadtteil Westend ein. Aus dem Lokal entwendete er einen Laptop und eine Kellnerbörse mit mehreren Hundert ...

