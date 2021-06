Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Radfahrer verletzt - Polizei sucht Zeugen und ein beteiligtes Auto

Mönchengladbach (ots)

Ein 20-jähriger Radfahrer verletzte sich bei einem Unfall am Mittwoch, 16. Juni, gegen 12.30 Uhr auf der Rheydter Straße, weil er einem silberfarbenen Auto ausweichen musste. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls und vor allem den Fahrer dieses Autos.

Bei der Unfallstelle handelt es sich um den Bereich der Rheydter Straße, in dem sich die Einmündungen "An der Landwehr" und "Bromberger Straße" etwas versetzt gegenüberliegen.

Wie der 20-Jährige auf einer Polizeiwache berichtete, war er auf dem Radweg an der Rheydter Straße unterwegs. In der Einmündung "An der Landwehr" wartete ein Auto verkehrsbedingt. Der 20-Jährige wollte geradeaus daran vorbei fahren.

Da aber, berichtete er, fuhr ein silberfarbener Pkw mit hoher Geschwindigkeit aus der Bromberger Straße hinaus, überquerte die Rheydter Straße und fuhr in die Straße "An der Landwehr". Als er plötzlich bremste, musste der Radfahrer eine Notbremsung machen und ausweichen. Hierbei stieß er gegen den anderen, wartenden Pkw und zog sich leichte Verletzungen zu. An dem Auto entstand leichter Sachschaden.

Der silberfarbene Pkw aus der Bromberger Straße allerdings, der dem 20-Jährigen zufolge der Grund für die Notbremsung war, fuhr weg, ohne sich um die Geschehnisse zu kümmern.

Die Polizei sucht nun den Fahrer oder die Fahrerin des silberfarbenen Autos sowie namentlich noch nicht erfasste Zeugen, die hierzu weitere Angaben machen können. Hinweise bitte an die 02161-290. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell