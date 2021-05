Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Tageswohnungseinbruch in Dahl

Mönchengladbach (ots)

Am helllichten Tag machten sich bislang unbekannte Täter am Mittwoch, 5. Mai, zwischen 16.15 und 18 Uhr an einer Hauseingangstür auf der Buscherstraße zu schaffen. Nachdem sie sie gewaltsam geöffneten hatten, stahlen sie Gegenstände aus dem dahinterliegenden Flur und flüchteten dann vom Tatort.

Hinweise zu möglicherweise tatrelevanten Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

