Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Dreiste Diebe geben sich als Wasserwerker aus

Mönhengladbach (ots)

An gleich drei Tatorten in Mönchengladbach haben sich am Mittwoch, 5. Mai, noch unbekannte Personen als Mitarbeiter des Wasserwerks ausgegeben und so Zutritt zu Wohnungen älterer Menschen erlangt, aus denen sie Wertsachen stahlen.

Um 12.20 Uhr klingelte es an der Tür eines Ehepaars im Alter von 83 und 85 Jahren, das an der Diltheystraße im Stadtteil Schmölderpark wohnt. Draußen standen zwei fremde Männer, die dem 85-Jährigen erklärten, sie seien Mitarbeiter des Wasserwerks und wollten den Wasserfluss sowie den Zählerstand überprüfen. Nachdem sie unter diesem Vorwand eingelassen wurden, schickten sie den 85-Jährigen ins Badezimmer, um dort Wasserhähne aufzudrehen und am Anschlag festzuhalten. Währenddessen bewegten sie sich durch die Wohnung und durchsuchten in mehreren Räumen die Schränke und Schubladen nach Wertsachen. Die schwerkranke 83-jährige Frau befand sich währenddessen im Wohnzimmer und bekam aufgrund ihrer eingeschränkten Wahrnehmungsfähigkeit von dem Geschehen nichts mit.

Nach wenigen Minuten verließen die beiden Männer in unbekannte Richtung das Haus. Der 85-Jährige erkannte kurz darauf, dass er einem Trick aufgesessen war: Die vermeintlichen Wasserwerker hatten eine Geldkassette, ein Sparbuch und Schmuckstücke mitgehen lassen.

Zur Beschreibung der beiden Personen liegen der Polizei folgende Informationen vor: Beide Täter sind männlich und trugen dunkle Kleidung und Mund-Nasenbedeckungen. Der eine ist circa 1,65 bis 1,70 Meter groß und dick; der andere ist schlank.

Eine Fahndung der Polizei nach den Flüchtigen war erfolglos.

Gegen 13.30 Uhr gelang es einem Täterpaar, bestehend aus einem Mann und einer Frau, am Buffenweg in Hardt mit derselben Masche in die Wohnung eines 83-Jährigen Mannes zu kommen. Sie stahlen einen Safe, in dem sich mehrere Hundert Euro Bargeld befanden.

Der Mann ist circa 30 bis 35 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß und dick. Seine Komplizin ist 25 bis 30 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß, schlank und hat dunkle lange Haare. Sie trug eine helle Jacke und einen langen grauen Rock. Ihnen gelang die Flucht in unbekannte Richtung.

An der Straße Landscheidung im Stadtteil Ohler klopfte um 10 Uhr ein Mann an der Wohnungstür einer 97-jährigen Frau. Auch hier wurde dieselbe Masche angewandt: Der Täter schickte die 97-Jährige ins Badezimmer, um Wasserhähne aufzudrehen und zu beaufsichtigen - anschließend fehlte Bargeld aus ihrem Portemonnaie. Der Täter wird als um die 50 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß und dick beschrieben.

In allen drei Fällen bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen und fragt: Wer hat die Täter beobachtet oder kann Angaben zu ihrer Identität machen? Hinweise bitte an: 02161-290. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell