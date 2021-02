Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Erst Müll, dann Rauschgift aus dem Auto geworfen - 72-jähriger Mann und 30-jährige Frau landen in Untersuchungshaft

Mönchengladbach (ots)

Was mit einer Kontrolle des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOS) der Stadt Mönchengladbach nach einem Umweltdelikt begann, führte schließlich nach Ermittlungen der Polizei Mönchengladbach dazu, dass ein 72-jähriger Mann und eine 30-jährige Frau wegen des Verdachts auf Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft landeten.

Auf der Mühlenstraße in Rheydt war Kräften des KOS am Dienstag, 2. Februar, gegen 22 Uhr ein Pkw vom Typ Mercedes-Benz A-Klasse entgegenkommen. Aus dem Auto wurde von der Rücksitzbank aus Müll hinausgeworfen; eine Einkaufstüte mit Unrat, wie sich herausstellen sollte. Als der KOS den Wagen gestoppt hatte und die beiden Insassen des Fahrzeugs - ein Mann und eine Frau - ansprechen wollte, warf auch der Fahrer des Pkw eine Plastiktüte aus dem Auto. Nachdem sich deren Inhalt augenscheinlich als Betäubungsmittel entpuppt hatte, alarmierte der KOS die Polizei.

Polizeibeamte fanden bei der Durchsuchung der Personen und des Wagens, die mit Unterstützung eines Diensthundes erfolgte, in einem Schuh der Frau mehrere Tütchen mit Heroin; sie hatte unter anderem auch eine für Betäubungsmittel nutzbare Feinwaage bei sich. In dem von dem 72-Jährigen gesteuerten Fahrzeug wurden Tüten mit Kokain und Heroin gefunden. Das Rauschgift wurde ebenso sichergestellt wie bei dem Mann gefundenes Bargeld und ein Mobiltelefon. Beide Personen führten zudem Messer mit sich. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Mannes wurden später weitere Betäubungsmittel entdeckt.

Die Polizeibeamten nahmen beide Personen vorläufig fest und fertigten Anzeigen wegen illegalen Handels mit Kokain und Heroin in nicht geringerer Menge. Am Mittwoch, 3. Februar, wurden beide dem Haftrichter vorgeführt. Gegen den 72-Jährigen bestand bereits ein Untersuchungshaftbefehl wegen eines gleich gelagerten Tatvorwurfs, gegen die 30-Jährige wurde ein solcher nun ebenfalls wegen Fluchtgefahr erlassen. Beide gingen in U-Haft. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an. (ds)

