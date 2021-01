Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtrag zu: "75-jährige Fußgängerin von zurücksetzendem Pkw erfasst und lebensgefährlich verletzt" - Fußgängerin im Krankenhaus gestorben

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Bereits am 17. Dezember 2020 hatte die Polizei Mönchengladbach über einen Unfall im Bereich Bettrather Straße / Ferdinandstraße berichtet, bei dem eine 75-jährige Fußgängerin lebensgefährliche Verletzungen davon trug.

Sie war am selben Tag durch das Heck eines Autos erfasst worden, dessen Fahrerin zum Unfallzeitpunkt wenden wollte.

Die Verletzte wurde in einer Uniklinik behandelt. Heute erfuhren die Unfallermittler, dass sie dort leider am 1. Januar 2021 starb. Die weiteren Unfallermittlungen dauern an. (cw)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell