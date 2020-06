Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Front eines Audis gestohlen

Mönchengladbach (ots)

In einem Waldgebiet an der Graf-Haeseler-Straße in Windberg haben unbekannte Täter am Pfingstmontagmorgen (31. Mai) in der Zeit zwischen 6.45 Uhr und 7.15 Uhr an einem grauen Audi TT die Motorhaube, die Scheinwerfer und die Stoßstange abmontiert. Der 56-jährige Halter des Fahrzeuges hatte das Auto geparkt, um spazieren zu gehen.

Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls an Kraftfahrzeugen.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter 02161-290. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell