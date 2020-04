Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Sprengung eines Geldautomaten

Mönchengladbach (ots)

Am heutigen Morgen gegen 04:50 Uhr sprengten unbekannte Täter den Geldautomaten der Volksbankfiliale im Stadtteil Hardt an der Vorster Straße mittels Gaseinleitung. Die Täter flüchteten anschließend mit einem dunklen Audi RS3 (Limousine) in Richtung Hardter Landstraße und weiter über die A52 in Fahrtrichtung Düsseldorf. An dem Gebäude entstand hoher Sachschaden. Angaben zur Tatbeute können zur Zeit nicht gemacht werden. Die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

