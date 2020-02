Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Busfahrt endet mit Handgreiflichkeiten, Verletzung und Sachbeschädigung

Mönchengladbach (ots)

Zu Handgreiflichkeiten ist es am Montag, 17. Februar, in einem Linienbus der NEW gekommen. Eine Frau erlitt leichte Verletzungen. Auch eine Sachbeschädigung wurde verzeichnet.

Der Bus der Linie 020 war am Nachmittag nach 16 Uhr auf der Dahlener Straße unterwegs. Eine Gruppe von drei Personen, die an der Haltestelle Bäumchesweg zugestiegen sein soll, hatte sich nach Zeugenaussagen schon untereinander verbal gestritten. Die Personen sollen möglicherweise alkoholisiert gewesen sein und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben.

Als sie von einem Fahrgast zur Ruhe ermahnt worden sei, habe die Gruppe Fahrgäste angepöbelt und beleidigt. Es soll auch zu Handgreiflichkeiten in Form von Schlägen gekommen sein. In einem Gerangel verletzte sich eine 71-jährige Frau.

Nachdem der Fahrer über die Vorfälle informiert worden war, er den Bus angehalten und die Türen geöffnet hatte, stieg die Gruppe aus. Einer der drei Unbekannten (mit einem gelben Oberteil bekleidet) hat laut Zeugenaussagen einen Gegenstand gegen den Bus geworfen und dabei eine Scheibe des Fahrzeugs zerstört. Die Gruppe sei dann zu Fuß in Richtung Rheydter Innenstadt geflüchtet.

Die Beschreibung der drei männlichen Personen: alle zirka 1,80 bis 1,85 Meter groß, alle blonde Haare, alle normale Statur, einer war bekleidet mit gelbem Oberteil und Blue-Jeans, ein anderer trug ein rotes Oberteil, der dritte hatte unter anderem ein Basecap und helle Schuhe an.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

