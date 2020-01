Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Bargeld und Schmuck erbeutet

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Einbruch in Odenkirchen-West haben unbekannte Täter Bargeld, Schmuck und Schminke erbeutet.

Bei der Tat, die im Zeitraum zwischen Samstag, 11 Uhr, und Sonntag, 14.20 Uhr, begangen worden sein muss, hebelten die Täter ein Oberlicht auf und drangen so in das Einfamilienhaus an der Straße Wetschewell ein.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte sich bei der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 melden. (ds)

