POL-MG: Busfahrer mit Pfefferspray attackiert

Mönchengladbach (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Sonntag gegen 16.40 Uhr an einer Bushaltestelle in Rheydt auf der Stresemannstraße einen Busfahrer mit Pfefferspray attackiert.

Der 60-jährige Fahrer aus Mönchengladbach steuerte einen Bus der Linie 006 in Richtung Hardterbroich. An der Haltestelle auf der Stresemannstraße stoppte er, um dort Fahrgäste aufzunehmen. Nachdem er die vordere Türe des Busses geöffnet hatte, trat ein Mann an ihn heran und sprühte ihm eine Substanz ins Gesicht, bei der es sich vermutlich um Pfefferspray gehandelt hat. Dann flüchtete der Unbekannte in Richtung Dahlener Straße. Ein Zeuge konnte noch beobachten, wie der Mann weiter über die Friedrich-Ebert-Straße zur Bachstraße gelaufen sei. Dann verlor er ihn aber aus den Augen. Die Täterbeschreibung: männlich, 20 bis 24 Jahre alt, zirka 1,70 bis 1,80 Meter groß, schulterlanges, gewelltes, dunkles Haar, Vollbart, südländisches Erscheinungsbild; bekleidet war er mit einem dunkelblauen Mantel mit Kapuze, einer Jeanshose und einem hellen Schal. Er führte einen Rucksack mit sich.

Der Busfahrer und eine 62-jährige Frau aus Mönchengladbach, die als Fahrgast im Bus saß, mussten vor Ort von einer Rettungswagen-Besatzung behandelt werden. Zur genaueren Untersuchung wurde der Fahrer in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

