POL-MG: Die Polizei Mönchengladbach informiert: Demonstration am Sonntag, 02. Juni 2019

Mönchengladbach (ots)

In den vergangenen Tagen sind in der Öffentlichkeit und teilweise auch in den Medien Verunsicherungen in Bezug auf eine Demonstration verlautbart worden, die für den kommenden Sonntag in Rheydt angemeldet ist. Anlass war der Fund eines abgetrennten Schweinekopfes an einem Nebengebäude einer Moschee in Mönchengladbach-Rheydt. Die Ermittlungen nach Verantwortlichen laufen derzeit noch in Form einer Ermittlungskommission.

Die Polizei Mönchengladbach hat vor diesem Hintergrund eine weitere intensive Bewertung vorgenommen und informiert wie folgt:

"Wir haben es hier mit einer Versammlung zu tun, in deren zeitlichem Vorfeld eine geschmacklose Tat im Raum steht, die zu einer höheren Emotionalisierung geführt hat. Wir nehmen eine deutliche Verunsicherung in der Gesellschaft wahr und haben dafür Verständnis", so Polizeipräsident Mathis Wiesselmann. "Gleichwohl ist die Tat bislang nicht beweissicher geklärt und wir müssen die Umstände als Polizei ebenfalls faktisch und fern von Spekulationen und Vermutungen betrachten und bewerten. Das Versammlungsrecht schützt die Meinungskundgebungen, so lange nicht gegen geltendes Recht verstoßen und die öffentliche Ordnung gewahrt wird. Unsere Aufgabe ist es nun, die geeigneten Maßnahmen zu treffen, um die Sicherheit und die öffentliche Ordnung zu schützen, gleichwohl aber auch das Recht Aller auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit in dem möglichen Maße zu gewähren."

Vor diesem Hintergrund finden aktuell auf Hinwirken der Polizei Mönchengladbach erneute Kooperationsgespräche in Bezug auf diese Demonstration statt.

Während der Demonstrationen am Sonntag wird die Polizei Mönchengladbach stringent darauf achten, dass die bis dahin abschließend kooperierten und angeordneten Auflagen eingehalten werden und konsequent gegen Verstöße vorgehen.

"Wir hoffen auf einen friedlichen und besonnenen Verlauf des Tages auf allen Seiten", appelliert Mathis Wiesselmann. (cw)

