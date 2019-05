Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gewalttätiger Ladendieb in Untersuchungshaft

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag fiel ein 40-Jähriger einem Zeugen um die Mittagzeit in einem Geschäft auf der Hindenburgstraße beim Ladendiebstahl auf.

Der Zeuge beobachtete den Mann, wie dieser Spielwaren und Süßigkeiten in seine Einkaufstasche packte und den Laden, ohne diese zu bezahlen, verlassen wollte.

Zwei Mitarbeiterinnen des Geschäfts, von dem Zeugen auf den Ladendieb aufmerksam gemacht, hielten diesem noch vor dem Verlassen des Geschäfts auf und baten ihn ins Büro. Der Zeuge begleitete die beiden Frauen.

Der 40-Jährige wurde im Büro, nachdem die Polizei informiert worden war, zusehends unruhig und aggressiv.

Dann kramte er in seiner Einkaufstasche und holte einen Schraubendreher heraus. Mit diesem ging er auf den Zeugen, der zwischen den plötzlichen Angreifer und eine Angestellte ging, los und versuchte diesen mit Stichen mehrmals an Kopf und Oberkörper zu treffen. Die Stichbewegungen konnten von dem Zeugen aber in dem entstehenden Gerangel abgewehrt werden. Er hatte Glück und erlitt lediglich eine leichte Verletzung an einem Arm.

Anschließend flüchtete der Ladendieb aus dem Büro auf die Straße.

Der 40-Jährige wurde von Polizisten wenig später am Europaplatz angetroffen und festgenommen.

Tatwaffe und Beute, die sichergestellt wurden, trug er noch bei sich. Da er offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Der 40-Jährige ist bisher polizeilich mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Zudem hat er keinen festen Wohnsitz.

Nach Würdigung der Gesamtumstände wurde er heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete für den Mann wegen räuberischen Diebstahls die Untersuchungshaft an.(jl)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell