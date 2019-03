Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbrüche am Wochenende

Mönchengladbach (ots)

Im Freitag bertat gegen 19.00 Uhr zumindest ein unbekannter Täter das Grundstück eines Einfamilienhauses an der Gaußstraße in Mönchengladbach Lürrip. Nach Einschlagen der rückwärtig gelegenen Terrassentür wurde das Haus durchsucht. Entwendet wurden drei Computer und Schmuck. Am gleichen Tag warfen im Zeitraum zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr Einbrecher die Wohnzimmerscheibe einer im Erdgeschoss gelegenen Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hohenzollernstraße in Mönchengladbach Eicken ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Erbeutet wurden Elektronikartikel.

