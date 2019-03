Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mann bei Wohnungsbrand lebensgefährlich verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstagmorgen (05.03.2019) wurden Polizei und Feuerwehr um 05.15 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung an der Waldhausener Straße gerufen. Das Feuer war in einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen, wo die Kräfte eine schwer verletzte männliche Person feststellen, die sich aktuell in Lebensgefahr befindet. Bei dem Mann handelt es sich nach jetzigem Kenntnisstand offenbar um einen Besucher des 61-jährigen Wohnungsinhabers, der Rauchgasverletzungen erlitt und ebenfalls einem Krankenhaus zugeführt werden musste. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.(ha)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell