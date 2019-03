Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Apotheke- Täter lösen Alarm aus

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht zu Montag (04.03.2019) haben unbekannte Täter die Verglasung eines Fensters eingeschlagen, um in die Räume einer Apotheke an der Dahlener Straße einzusteigen. Um 03.20 Uhr löste der Einbruchalarm aus, der die Einbrecher offenbar von der weiteren Tatbegehung abhielt und zur Flucht veranlasste. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161 290 entgegen. (ha)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell