POL-MG: Einbruch in Geschäftshaus

Mönchengladbach (ots) - Am vergangenen Wochenende (16.11.2018, 17.00 Uhr-19.11.2018, 07.00 Uhr) sind unbekannte Täter in ein Geschäftshaus auf der Hohenzollernstraße eingedrungen. Nachdem sie die Haustür aufgehebelt hatten, versuchten sie die Tür zu einer Arztpraxis im Erdgeschoss aufzuhebeln. Sie scheiterten an diesem Versuch und begaben sich in das erste Obergeschoss, wo sie die Eingangstür eines Versicherungsbüros mit brachialer Gewalt aufbrachen. In den Büroräumen suchten sie nach Diebesgut und stahlen Bargeld sowie elektronische Geräte. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161 290 entgegen. (ha)

