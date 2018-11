POL-MG: Einbruch in Kindergarten

Mönchengladbach (ots) - In einen Kindergarten an der Straße Gracht sind unbekannte Täter zwischen Montag (12.11.2018), 17.00 Uhr und Dienstag (13.11.2018), 07.10 Uhr eingestiegen. Die Einbrecher brachen ein Bürofenster auf, um in die Räume einzudringen. Sie durchsuchten einen Büroraum, entwendeten drei Laptops und flüchteten mit der Beute auf gleichem Wege. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161 290 entgegen. (ha)

