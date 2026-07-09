POL-BOR: Vreden - Versuchter Einbruch in Apotheke

Bocholt (ots) - In den vergangenen Wochen kam es in Bocholt wiederholt zu exhibitionistischen Handlungen. Die Ermittlungen führten nun zur Identifizierung eines 45-jährigen Tatverdächtigen. Der Mann fiel am Dienstagnachmittag erneut auf und entblößte sich vor Kindern an einer Sporthalle an der Werther Straße. Polizeibeamte trafen den Mann im Nahbereich des ...

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