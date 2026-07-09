POL-BOR: Vreden - Versuchter Einbruch in Apotheke
Vreden (ots)
Tatort: Vreden, Königstraße;
Tatzeit: zwischen 08.07.2026, 13.05 Uhr, und 09.07.2026, 08.25 Uhr;
In eine Apotheke eindringen wollten bislang unbekannte Täter in Vreden. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen. Nach ersten Erkenntnissen versuchten die Einbrecher eine Tür gewaltsam zu öffnen. Diese hielt dem Versuch jedoch stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
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