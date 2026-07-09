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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Versuchter Einbruch in Apotheke

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Königstraße;

Tatzeit: zwischen 08.07.2026, 13.05 Uhr, und 09.07.2026, 08.25 Uhr;

In eine Apotheke eindringen wollten bislang unbekannte Täter in Vreden. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen. Nach ersten Erkenntnissen versuchten die Einbrecher eine Tür gewaltsam zu öffnen. Diese hielt dem Versuch jedoch stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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