POL-BOR: Velen - Unfallflucht begangen

Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Pumpenstraße; Unfallzeit: 07.07.2026, zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr; Einen grauen VW Tiguan angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Gronau. Am Dienstag, zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr stand das Auto auf einem Parkplatz an der Pumpenstraße. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug vorne rechts an der Stoßstange und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen ...

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