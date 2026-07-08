POL-BOR: Velen - Unfallflucht begangen
Velen (ots)
Unfallort: Velen, Rekener Straße;
Unfallzeit: 08.07.2026, zwischen 08.15 Uhr und 08.25 Uhr;
Einen VW-Transporter angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Velen. Mittwochmorgen stand das Fahrzeug vor einem Kindergarten an der Rekener Straße. Der Unbekannte beschädigte den Transporter hinten links und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (sb)
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