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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Unfallflucht begangen

Velen (ots)

Unfallort: Velen, Rekener Straße;

Unfallzeit: 08.07.2026, zwischen 08.15 Uhr und 08.25 Uhr;

Einen VW-Transporter angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Velen. Mittwochmorgen stand das Fahrzeug vor einem Kindergarten an der Rekener Straße. Der Unbekannte beschädigte den Transporter hinten links und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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