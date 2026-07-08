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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unbekannte dringen in Zugmaschine ein

Borken (ots)

Tatort: Borken, Weseler Straße;

Tatzeit: zwischen 06.07.2026, 19.00 Uhr, und 07.07.2026, 08.30 Uhr;

Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Dienstag in Borken in eine Zugmaschine ein. Das Fahrzeug stand an der Weseler Straße. Aus dem Führerhaus entwendeten sie anschließend einen Monitor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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