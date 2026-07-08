POL-BOR: Borken - Unbekannte dringen in Zugmaschine ein
Borken (ots)
Tatort: Borken, Weseler Straße;
Tatzeit: zwischen 06.07.2026, 19.00 Uhr, und 07.07.2026, 08.30 Uhr;
Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Dienstag in Borken in eine Zugmaschine ein. Das Fahrzeug stand an der Weseler Straße. Aus dem Führerhaus entwendeten sie anschließend einen Monitor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)
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