POL-BOR: Borken - Unbekannte dringen in Zugmaschine ein

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Berliner Platz; Unfallzeit: 06.07.2026, zwischen 19.45 Uhr und 20.45 Uhr; Einen schwarzen Seat Ibiza angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Bocholt. Montagabend stand das Auto auf einem Parkplatz am Berliner Platz. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug hinten am Heck und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich ...

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