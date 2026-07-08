Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pkw beschädigt und davongefahren

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Pumpenstraße;

Unfallzeit: 07.07.2026, zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr;

Einen grauen VW Tiguan angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Gronau. Am Dienstag, zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr stand das Auto auf einem Parkplatz an der Pumpenstraße. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug vorne rechts an der Stoßstange und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

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