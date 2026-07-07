POL-BOR: Stadtlohn - Einbruch in einen Verbrauchermarkt
Stadtlohn (ots)
Tatort: Stadtlohn, Pfeifenofen;
Tatzeit: zwischen 06.07.2026, 18.30 Uhr, und 07.07.2026, 07.23 Uhr;
In einen Verbrauchermarkt eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Stadtlohn an der Straße Pfeifenofen. In der Nacht zu Dienstag öffneten die Einbrecher gewaltsam eine Tür und gelangten so in das Innere des Marktes. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob die Einbrecher Beute machten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
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