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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbruch in einen Verbrauchermarkt

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Pfeifenofen;

Tatzeit: zwischen 06.07.2026, 18.30 Uhr, und 07.07.2026, 07.23 Uhr;

In einen Verbrauchermarkt eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Stadtlohn an der Straße Pfeifenofen. In der Nacht zu Dienstag öffneten die Einbrecher gewaltsam eine Tür und gelangten so in das Innere des Marktes. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob die Einbrecher Beute machten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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