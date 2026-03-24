POL-BOR: Isselburg - Anhänger entwendet
Isselburg (ots)
Tatort: Isselburg, Münsterdeich;
Tatzeit: zwischen 22.03.2026, 15.00 Uhr und 23.03.2026, 12.00 Uhr;
Einen offenen Anhänger (Marke SDAH-Atec) mit Borkener Kennzeichen entwendet haben bislang unbekannte Täter in Isselburg. Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmittag hatte der Besitzer seinen Anhänger an der Straße Münsterdeich abgestellt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)
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