POL-BOR: Vreden - Radfahrer verursacht Schaden an Pkw und flüchtet

Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Gutenbergstraße; Tatzeit: 23.06.2025, zwischen 00.30 Uhr und 00.50 Uhr; In eine Produktionshalle eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Gutenbergstraße in Vreden. In der Nacht zu Sonntag, gegen 00.30 Uhr und 00.50 Uhr, machten sich die Einbrecher gewaltsam an einem Fenster und einem Zufahrtstor zu schaffen und gelangten so in das Innere der Halle. Die Unbekannten packten ...

