Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Ausweichmanöver endet mit Sachschaden

Südlohn (ots)

Unfallort: Südlohn-Oeding, Schultenallee;

Unfallzeit: 17.5.2025, 11.35 Uhr;

Ein Autofahrer ist am Samstag in Südlohn-Oeding einem Hund ausgewichen und von der Fahrbahn abgekommen. Dabei kollidierte sein Fahrzeug mit einem Baum; es entstand Sachschaden. Der Unfall ereignete sich gegen 11.35 Uhr auf der Schultenallee. Im Anschluss entfernte sich der freilaufende Hund in Richtung Nienkamp. Das Tier hatte ein braunes Fell mit einer weißen Brust und war etwa kniehoch. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell