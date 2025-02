Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Gemeinde-Räume

Borken (ots)

Tatort: Borken, Am Kuhm;

Tatzeit: zwischen 06.02.2025, 13.30 Uhr, und 08.02.2025, 10.35 Uhr;

Zwei Kelche und einen Akkustaubsauger haben Unbekannte in Borken aus kirchlichen Räumen gestohlen. Um in das Gebäude an der Straße Am Kuhm zu gelangen, hatten die Täter sich gewaltsam an einem Fenster zu schaffen gemacht. Zu der Tat kam es zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagvormittag. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell