Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Dreiste Diebe unterwegs

Bocholt (ots)

Eine Geldbörse samt Inhalt entwendeten zwei Männer in Bocholt. Die beiden setzen sich am Freitag an die Theke eines Restaurants am Westend. Gegen 21.30 Uhr griff einer von ihnen über die Theke nach seiner Beute und beide verließen das Lokal fluchtartig.

Am Freitagmittag erbeutete ein bisher Unbekannter ein Portemonnaie aus einem weiteren Betrieb in Bocholt. Er betrat die Räumlichkeit an der Osterstraße gegen 11.40 Uhr unter dem Vorwand Arbeit zu suchen. Im weiteren Verlauf gab er eine Bestellung auf, um den Betreiber in die Küche zu locken. Währenddessen stahl er eine Geldbörse, die sich in einer Jacke hinter der Theke befand. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 28-30 Jahre alt, 1,80 - 1,85 Meter groß, normale Statur und mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze bekleidet.

Ebenfalls Opfer einer Masche wurde die Verkäuferin eines Weihnachtsbaumverkaufsstandes an der Welfenstraße in Bocholt. Ein junger Mann ließ sich am Samstagnachmittag, gegen 17.25 Uhr, von ihr beraten. Kurze Zeit später verließ er den Stand. Die Verkäuferin musste den Verlust ihrer Geldbörse feststellen, die sich zuvor in ihrer Jacke befunden hatte. Beschrieben wird der Mann wie folgt: etwa 18 - 20 Jahre alt, 1,60 - 1,65 Meter groß, dünn mit kurzen schwarzen Haaren, Schnurrbart, mit weißer Sportjacke und Jeans bekleidet.

Ob die Diebstähle zusammenhängen, ist der derzeit nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell