Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Wohnungseinbruch scheitert

Südlohn-Oeding (ots)

Tatort: Südlohn-Oeding, Look;

Tatzeit: zwischen 06.09.2024, 18.00 Uhr, und 07.09.2024, 11.00 Uhr;

Vergeblich versucht in ein Wohnhaus einzudringen haben Unbekannte im Südlohner Ortsteil Oeding. Die Täter machten sich gewaltsam an den Eingangstüren des Gebäudes zu schaffen. Diese hielten jedoch stand. Zu dem Geschehen kam es in der Nacht zu Samstag an der Straße Look. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell