Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Wohnhaus

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Alfred-Flender-Straße;

Tatzeit: zwischen 26.05.24, 14.00 Uhr, und 28.05.24, 09.00 Uhr;

Ein iPhone und mehrere Makita-Werkzeuge entwendeten Einbrecher zwischen Sonntag und Dienstag aus einem Wohnhaus an der Alfred-Flender-Straße. Der oder die Täter waren durch ein Fenster an der Hinterseite in das Haus eingedrungen. Das Haus befindet sich auf einem gänzlich umzäunten Grundstück. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell