Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecs und Pedelec-Akkus und -zubehör und eScooter gestohlen

Bocholt (ots)

In den vergangenen Tagen kam es in Bocholt zu mehreren Diebstählen von Pedelecs, einem eScooter, Pedelec-Akkus und -Zubehör, teilweise auch aus dem Keller eines Wohnhauses.

Dies fand am Montag, gegen 06.05 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Karolingerstraße statt. Ein Hausbewohner traf zu dieser Zeit einen ihm unbekannten Mann im Keller an, der fälschlicherweise angab, in dem Haus zu wohnen. Der Mann verließ das Haus und fuhr auf einem eScooter davon. Der Verdächtige hatte einen Rucksack dabei, er ist ca. 180 cm groß, sehr hager, hat glatte dunkelblonde Haare und sprach deutsch mit leichtem Akzent.

Später stellte sich heraus, dass zwei Pedelec-Displays und ein Pedelec-Akkus entwendet worden waren.

Weitere Taten:

Yorckstraße, 24.07., 09.20 bis 09.50 Uhr Pedelec-Diebstahl, Kalkhoff, Farbe: grün

St.-Georg-Platz; 23.07., 14.30 bis 19.45 Uhr, Diebstahl von zwei Pedelec-Akkus

Berliner Platz, 20.07., 20.30 - 22.30; Pedelec-Diebstahl, Kreidler, Farbe: grau

Kurfürstenstraße, Nacht zum 24.07.23, Diebstahl eines eScooters

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell