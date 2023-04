Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Von der Fahrbahn abgekommen

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Schwanenstraße;

Unfallzeit: 29.04.2023, 14.50 Uhr;

Ein Autofahrer ist am Samstag in Bocholt gegen eine Laterne geprallt. Der 79-Jährige und seine 85-jährige Beifahrerin aus Bocholt erlitten leichte Verletzungen und kamen ins Krankenhaus. Der Bocholter war gegen 14.50 Uhr auf der Schwanenstraße in Richtung Westring unterwegs gewesen. In Höhe der Uferstraße kam er aus ungeklärter Ursache im Ausgang einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. (to)

