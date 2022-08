Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Schleusingen (ots)

Unbekannte Täter beschmierten in der Zeit von Mittwoch, 17:45 Uhr, bis Donnerstag, 08:45 Uhr, ein Gebäude einer in der Stockelmannstraße in Schleusingen ansässigen Firma. Mehrere Schriftzüge in blauer und schwarzer Farbe brachten die Schmierfinken auf und verursachten einen Schaden von ca. 1.300 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03685 778-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell