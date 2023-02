Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Imbiss eingedrungen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Franzstraße; Tatzeit: zwischen 17.02.2023, 15.00 Uhr, und 20.02.2023, 11.00 Uhr;

Ein Imbisswagen samt Kühlanhänger hat in Bocholt das Ziel Unbekannter dargestellt. Die Täter brachen beide Fahrzeuge auf - ob sie daraus auch etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Freitagnachmittag und Montagvormittag auf einem Parkplatz an der Franzstraße. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell