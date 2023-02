Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Unfall beim Kurveschneiden

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Büngerner Allee

Unfallzeit: 11.2.2023, 14:30 Uhr Am Samstagnachmittag verletzten sich bei einem Verkehrsunfall ein 20-jähriger Autofahrer aus Rhede leicht und ein 55-jähriger Autofahrer aus Rede schwer. Der 20-Jährige hatte gegen 14:30 Uhr die Büngerner Allee in Richtung Bocholt befahren. Beim Schneiden einer langgezogenen Kurve stieß er mit dem entgegenkommenden Wagen des 55-Jährigen zusammen. Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten mit Rettungswagen in das Bocholter Krankenhaus. Die Schäden an den Fahrzeugen schätzen die eingesetzten Beamten auf 20.000 Euro. Abschleppfirmen kümmerten sich um den Abtransport der beiden Totalschäden. (mh)

