Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Lowick - Dieseldiebe zapfen Baggertank an

Bocholt-Lowick (ots)

Tatort: Bocholt-Lowick, Eichenallee;

Tatzeit: zwischen 07.02.2023, 15.30 Uhr, und 08.02.2023, 07.15 Uhr;

Auf Kraftstoff abgesehen hatten es Diebe in Bocholt-Lowick: Die Anzeige des Tanks stand auf "Kurz vor leer", als ein Zeuge am Mittwochmorgen einen Bagger startete - das hatte sich noch ganz anders dargestellt, als der Mann sein Fahrzeug am Dienstagnachmittag verlassen hatte. In der Zwischenzeit haben Unbekannte etwa 300 Liter Diesel aus dem Tank "abgezapft". Abgespielt hat sich das Geschehen auf einer Baustelle an der Eichenallee. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell