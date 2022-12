Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Unfallflucht nach Parkplatzunfall

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Am Campus; Unfallzeit: zwischen 29.11.2022, 08.00 Uhr, und 30.11.2022, 07.55 Uhr; Ein Unbekannter hat in Gescher ein geparktes Auto angefahren. Der grau lackierte Audi hatte auf einem Parkplatz an der Straße Am Campus gestanden. Dort kam es zwischen Dienstag- und Mittwochmorgen zu dem Unfall. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell