Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Günther-Hochgartz-Ring Tatzeit: zwischen 18.10.22, 18.00 Uhr, und 19.10.22, 07.00 Uhr In der Nacht zum Donnerstag brachen noch unbekannte Täter in einen als Büroraum genutzten Baustellencontainer am Günther-Hochgartz-Ring ein. Entwendet wurden ein Ladegerät für ein Samsung Smartphone und ein HDMI-Adapter. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. ...

