Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Zeugenaufruf nach Gewässerverunreinigung

Velen (ots)

Tatzeit: 30.08.2022 Tatort: Velen-Ramsdorf, Krückling

Unbekannte haben am Dienstag einen Bachlauf in Velen-Ramsdorf mit Öl verunreinigt. Betroffen war ein circa 120 Meter langer Abschnitt der Bocholter Aa im Bereich zwischen der Barbarastraße und der Kreisstraße 55, ausgehend nahe einer Fußgängerbrücke zwischen Krückling und Oedingkamp. Kräfte der Feuerwehr errichteten nach der Alarmierung gegen 16.15 Uhr eine Ölsperre; eine Fachfirma saugte die Verschmutzung ab. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

