POL-BOR: Bocholt - Unter Drogeneinfluss mit Leichtkraftrad zum Polizeitermin gefahren

Bocholt (ots) - In der Zeit zwischen dem 24. April 2022 und dem 03. Mai 2022 kam es in fünf Fällen zu sexuellen Belästigungen von Frauen im Alter von 35 bis 67 Jahren auf den Rad-/Gehwegen im Bereich des Bocholter Aasees. Der Täter näherte sich in allen Fällen auf einem Herrenfahrrad an. Er sprach die Frauen auf Deutsch an und versuchte sie in ein Gespräch zu ...

