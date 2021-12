Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Autofahrt endet vor Baum

Legden (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 19 Jahre alter Autofahrer am Mittwochabend in Legden zugezogen. Der Laerer war gegen 21.30 Uhr auf der Kreisstraße 61 aus Richtung Asbeck kommend unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abkam, mit einem Leitpfosten kollidierte und schließlich vor einem Baum zum Stillstand kam. Den Leichtverletzten brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Schaden an dem Elektroauto, an dem Leitpfosten sowie dem Baum wird auf insgesamt rund 20.000 Euro geschätzt.

