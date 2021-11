Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Mülltonnen brennen

Stadtlohn (ots)

Gleich mehrfach haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag Mülltonnen in Stadtlohn in Brand gesetzt. Gegen 23.55 Uhr bemerkte eine Rettungswagenbesatzung Flammen in einer an der Eschstraße stehenden Mülltonne und konnte sie löschen. Es entstand geringer Sachschaden. Wenige Meter von der ersten Brandstelle entfernt, an der Hegebrockstraße, war der durch ein Feuer entstandene Schaden höher. Zwei völlig zerstörte Tonnen sowie ein durch Hitze stark deformierter Abfallbehälter sind hier das Resultat der Flammen. Ein Zeuge hatte gegen 00.20 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Ein weiteres Mal ausrücken musste die Feuerwehr Stadtlohn gegen 00.45 Uhr. Erneut brannte ein Müllbehälter an der Hegebrockstraße. Entdeckt hatte diesen Brand ein Feuerwehrmann auf dem Nachhauseweg von den vorherigen Einsätzen. Die Polizei sucht Zeugen. Zu Personen- oder Gebäudeschäden ist es nicht gekommen. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion 1 in Borken unter Tel. (02861) 9000.

