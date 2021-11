Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Pfarrheim

Bocholt (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Freitag, 19 Uhr, hebelten Einbrecher ein Fenster des Pfarrheims an der Straße Am Kreuzberg auf und gelangten so in das Gebäude. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

