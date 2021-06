Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Elektrorad erbeutet

Heiden (ots)

Diebe haben in Heiden ein Pedelec gestohlen. Die Täter entwendeten ein silberfarbenes Damenrad der Marke Gazelle, das verschlossen auf einer Einfahrt an der Sachsenstraße gestanden hatte. Die Tat spielte sich zwischen Samstag, 17.00 Uhr, und Montag, 07.30 Uhr, ab. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

