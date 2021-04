Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pedelecfahrer stürzt

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 83-Jähriger am Donnerstag in Ahaus erlitten. Der Ahauser war gegen 10.50 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Domhof von einem Parkdeck kommend in Richtung Amtsgericht/Schloßstraße unterwegs. Als der Radfahrer auf den Gehweg des Domhofes fahren wollte, stürzte er. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals auf die Wichtigkeit des Tragens von Helmen hin. Selbst bei Unfällen bei langsamer Geschwindigkeit kann es zu schwerwiegenden Kopfverletzungen kommen. Einen umfassenden Schutz bietet der Helm nur dann, wenn er passt und der Kinnriemen richtig sitzt sowie eingerastet ist.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell