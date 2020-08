Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat beim Abbiegen den Mercedes gestreift?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstagvormittag in der Richard-Wagner-Straße unterwegs waren und möglicherweise zwischen 10.30 und 11.20 Uhr eine Unfallflucht beobachtet haben. In dieser Zeit wurde ein Mercedes-Benz (A-Klasse), der in Höhe des Hauses Nummer 25 am rechten Fahrbahnrand vor der Einmündung zur Ziegelstraße geparkt war, von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt.

Die Halterin des Mercedes meldete sich mittags bei der Polizei und gab den Unfall zu Protokoll. An ihrem Pkw ist die vordere Stoßstange im linken Bereich eingedrückt und die Halterung für die Nebellampe herausgebrochen. Demnach dürfte der Unfallverursacher von der Richard-Wagner-Straße nach rechts in die Ziegelstraße abgebogen sein und hat dabei den Mercedes gestreift. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf den Verursacher und sein Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 gern entgegen. |cri

