Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Kollision auf dem Schlesierring

Gescher (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 20-Jährige am Montagabend in Gescher erlitten. Die Autofahrerin aus Rhede war gegen 20.10 Uhr auf dem Venneweg aus Richtung Diekersfeld kommend in Richtung Schlesierring (K49) unterwegs, als ihr Fahrzeug auf der Kreuzung Venneweg/Schlesierring von dem Wagen eines 56-Jährigen erfasst wurde. Der Gescheraner fuhr auf dem Schlesierring aus Richtung Neuer Kamp kommend in Richtung Bahnhofstraße. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten beide Fahrzeuge gegen einen Gartenzaun sowie gegen ein Straßenschild. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 12.000 Euro. Der Verkehr auf dem Schlesierring ist grundsätzlich durch Verkehrszeichen vorfahrtberechtigt. Ermittlungen ergaben, dass die 20-Jährige aufgrund eines Fahrverbotes nicht berechtigt war, ein Kraftfahrzeug zu führen.

