Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Mit gestohlenem Kennzeichen zur Tankstelle

Stadtlohn (ots)

Ohne seinen Treibstoff zu bezahlen, ist ein Unbekannter am Dienstag gegen 20.20 Uhr in Stadtlohn geflüchtet. Der Täter hatte an einer Tankstelle an der Dinkellandstraße seinen Tank gefüllt. An dem gelben VW Lupo mit Sonnendach (Stoff in Wagenfarbe) befanden sich als gestohlen gemeldete Kennzeichen aus dem Kreis Unna. Auf der Heckklappe war rechtsseitig zwischen dem VW-Emblem und der Rückleuchte ein großflächiger Aufkleber zu sehen. Ein Autoschal, mutmaßlich vom FC Schalke 04, hing von innen an der Heckscheibe. Der grauhaarige Unbekannte trug einen grauen Hoodie mit schwarzen Applikationen auf dem Rücken und an den Ärmeln, eine graue Hose sowie helle Schuhe mit weißer Sohle. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell