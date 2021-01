Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Radfahrerin beim Abbiegen angefahren

Gescher (ots)

Am Freitagmittag verletzte eine 40-jährige Autofahrerin aus Gescher beim Abbiegen eine 49-jährige Radfahrerin aus Gescher leicht. Die Autofahrerin war gegen 12.50 Uhr auf dem Holtwickerdamm stadteinwärts unterwegs und bog in einem engen Bogen nach links in die Hauskampstraße ab. Im Einmündungsbereich stieß sie mit der verkehrsbedingt wartenden Radfahrerin zusammen. Rettungskräfte brachten die verletzte 49-Jährige mit einem RTW in ein Ahauser Krankenhaus.

