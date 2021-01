Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Fehler beim Abbiegen

eine Leichtverletzte

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 22-Jährige am Dienstag gegen 06.25 Uhr in Vreden zugezogen. Die Vredenerin war mit ihrem Wagen auf der Baumwollstraße (B70) aus Richtung Alstätte kommend in Richtung Oeding unterwegs. An der Kreuzung B70/Alstätter Straße/Konrad-Zuse-Ring wollte ein ihr entgegenkommender 56-jähriger Lkw-Fahrer aus Furtwangen nach links in die Alstätter Straße abbiegen. Die Fahrzeuge kollidierten. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 3.500 Euro geschätzt.

